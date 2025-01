Kvaratskhelia, adieu Napoli. Conte: la terza via è Chiesa

NAPOLI - L a favola finisce all’improvviso e sul cielo di Napoli spunta una parola: adieu. Un epilogo inevitabile, dopo un’avventura intensa, durata due anni e mezzo e scandita da 107 partite e 8.124 minuti giocati, con 30 gol e 29 assist. Ora le strade di Kvaratskhelia e del Napoli si separano: manca solo l’ufficialità per il trasferimento del georgiano al Psg. L’accordo tra il presidente De Laurentiis ed il club parigino è stato trovato su una base di 70 milioni di euro, con ulteriori 10 di bonus, mentre Kvara firmerà un contratto quinquennale da 8,5 milioni netti a stagione. Sarà il quarto trasferimento più costoso nella storia del mercato invernale , alle spalle di Van Dijk , Enzo Fernandez e Coutinho . Per il Napoli, invece, la cessione di Khvicha rappresenta la seconda operazione più remunerativa di sempre, superando anche quella di Cavani - che aveva preso la stessa direzione parigina - e ponendosi solo dietro a quella di Higuain . Nei prossimi giorni, Kvaratskhelia sarà a Parigi per le visite mediche, ma la sua partenza - come ha spiegato Conte - è stata un fulmine a ciel sereno. Non sarà un compito facile per il ds Manna trovare un profilo in grado di sostituire un giocatore che, in sole due stagioni e mezzo, è stato insignito del titolo di miglior giocatore della Serie A e miglior giovane della Champions League, piazzandosi al 17° posto nel Pallone d’Oro.

ADL punta Garnacho

Antonio Conte, consapevole dell’eredità pesante lasciata da Kvara, ha esortato la società a fare il massimo per mantenere la squadra competitiva nella corsa per lo scudetto. Il primo nome sulla lista è quello di Alejandro Garnacho, esterno classe 2004 del Manchester United. Manna ha già avuto un primo incontro - a Barcellona - con gli agenti del calciatore argentino, che gradirebbe il trasferimento in azzurro dove troverebbe l’ex compagno e amico McTominay. I Red Devils, sebbene disposti a cedere il giocatore per motivi legati al Fair Play Finanziario, pongono una valutazione elevata di 70 milioni di euro. Il Napoli, dal canto suo, punta a chiudere l’affare intorno ai 50 milioni, bonus inclusi, per un giovane che ha già dimostrato il suo valore segnando il primo gol in Premier a 18 anni, in Champions a 19 e con la Nazionale a soli 17 anni. Ci saranno nuovi incontri, nei prossimi giorni, per cercare di chiudere la trattativa e consegnare a Don Antonio il suo obiettivo numero uno.

Anche Chiesa e Ndoye nel mirino

La dirigenza partenopea valuta anche altre opzioni, tra cui quella che porta a Bologna per Dan Ndoye. Il calciatore svizzero classe 2000, che lo scorso anno ha siglato il suo primo e unico gol proprio contro il Napoli, rappresenta un’idea concreta. Ma il Bologna non vorrebbe privarsene a gennaio e chiede almeno 30 milioni: cifra lontana da quella immaginata dal team azzurro. La terza strada, invece, porta a Liverpool da Federico Chiesa, che ha giocato pochi minuti dall’inizio della stagione (169’) e per il tecnico Slot non è incedibile. La soluzione potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro e il calciatore che ha già dato il placet al ritorno in Italia. Don Antonio è riuscito a sopperire alle assenze di Lobotka (3 vittorie e 1 sconfitta), di Buongiorno (4 vittorie) e dello stesso Kvaratskhelia (3 vittorie), ma adesso si aspetta una risposta importante dal presidente De Laurentiis per evitare di sfidare ancora la sorte, dopo il fulmine caduto su Castelvolturno, dopo quattro mesi di sole (quasi) splendente.