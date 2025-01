Lukaku: "Serie A vicina alla Premier. Conte? Lui mi capisce..."

Il Napoli viaggia in testa alla classifica di Serie A e non si pone limiti . Il segreto? Per Romelu Lukaku la gestione e cura dei dettagli di Antonio Conte . L'attaccante belga si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Radio CRC, dove ha tirato un primo bilancio quando si è ormai oltre il giro di boa stagionale. Dall'arrivo al Napoli al rapporto con la città e l'empatia del tecnico partenopeo, sono tanti i temi affrontati dall'ex Roma.

Napoli e la Serie A, le parole di Lukaku

Cosa significa essere a Napoli per Lukaku? Il belga ha le idee molto chiare: "Cosa significa Napoli per me? Una situazione molto bella anche per per la mia famiglia, essere in una città dove la squadra è amata dal popolo: mi sto divertendo tanto con i miei compagni e con chi mi dà i consigli per vivere in questa bella città. Poi i risultati aiutano, stiamo giocando bene e la classifica lo conferma. Tutte queste cose per la mia carriera sono importanti, si cerca stabilità e la mia famiglia qui si trova bene". E sulla città: "Ci sono tante cose da vedere, ma dovrei prendermi un giorno libero per andare in città con i miei compagni e vedere tutto: siamo talmente impegnati… forse dovrò chiedere a Di Lorenzo o Mazzocchi di aiutarmi. Poi ci sono le isole, devo iniziare da Napoli e poi c’è il resto".

Per l'attaccante il campionato italiano non è così distante a livello di competitività da quello inglese: "La Serie A si avvicina alla Premier League, sono stato nove anni in Inghilterra e adesso sono al quinto anno in Italia: devo essere sincero, dobbiamo guardare ai risultati delle italiane nelle coppe europee, in Conference League la Fiorentina ha fatto due volte a finale e la Roma l’ha vinta, l’Atalanta ha vinto l’Europa League e l’Inter è arrivata in finale di Champions League. Per non pensare all’Europeo vinto nel 2021 dall’Italia o al Napoli che è arrivato ai quarti di Champions. Queste cose dicono tanto, la differenza è economica perchè lì spendono tanto ma se guardiamo al campo penso che tutte le squadre italiane possano lottare con quelle della Premier. Io so in campo cosa può succedere, la differenza tra i campionati è che tatticamente qui siamo molto più avanzati e lì gli arbitri fischiano meno".