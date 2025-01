Conte: "Mercato? Le cose si fanno come Dio comanda. Sola una cosa è oggettiva"

Sulla partita

Ai microfoni di Dazn: “I complimenti vanno fatti ai ragazzi stasera. La partita era impostata in maniera chiara, non volevamo andarli a prendere sempre quando avevano palla. Poi capita che salta la prima pressione, ma siamo sempre stati propositivi per non stare bassi. Questa è stata la chiave anche rispetto alla gara dell’andata. Sulla fase di possesso Lobotka ha un po’ sofferto, però son partite ad altissime intensità. Abbiamo tenuto botta ad una squadra che è maestra in questo, noi siamo degli ‘alunni’ che cercano di migliorare per diventare un domani maestri anche in fase di pressione e non solo in possesso”.

Atteggiamento

"Stiamo andando troppo veloce, ma nessuno ha intenzione di togliere il piede dal pedale. Ai ragazzi dico sempre che dobbiamo mettere fieno in cascina per il nostro ritorno in Europa, questo deve essere un fattore importante. Se guardi la classifica sei lassù e non vuoi tornare giù, ci sono tante squadre forti da affrontare che possono dare fastidio anche loro. Dovremo essere bravi a non togliere il piede dall’acceleratore, sapendo che stiamo facendo cose importanti anche in mezzo alle difficoltà. Non voglio sentire lamentele da parte di nessuno”.

Scudetto?

"Stiamo andando troppo veloce, ma nessuno ha intenzione di togliere il piede dal pedale. Ai ragazzi dico sempre che dobbiamo mettere fieno in cascina per il nostro ritorno in Europa, questo deve essere un fattore importante. Poi sappiamo benissimo che siamo lassù in classifica e non vogliamo tornare giù, ma non c'è solo la volontà nostra, ci sono le squadre da affrontare e le squadre forti, Atalanta, Inter, Juventus, Milan e Lazio che possono dare fastidio anche loro. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, anche in mezzo alle difficoltà. Ma in mezzo alle difficoltà bisogna esaltarsi e non lamentarsi. Io di lamentele non voglio sentirne da nessuno".