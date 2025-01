Conte, il discorso del re: torna a Napoli e arringa i tifosi sullo Scudetto

Ossessione per la vittoria: Antonio Conte la incarna alla perfezione. Nelle movenze in panchina e anche fuori dal campo, la voglia di primeggiare emerge e copre tutto il resto. "Dopo le sconfitte sto sempre male" ha detto più volte. Non riesce a digerirle. A Napoli ha portato il suo calcio e la sua mentalità e in soli pochi mesi è riuscito a riabilitare una squadra reduce da una stagione disastrosa e conclusa al decimo posto. Giocare solo una partita alla settimana si sposa alla perfezione con la cura dell'ex Juve. Lo ha fatto in bianconero e anche al Chelsea. La sua capacità di tirare fuori il meglio da tutti sta emergendo ancora una volta e l'evoluzione di un calciatore come Anguissa è la copertina. I tifosi sono in delirio e il 3-2 al Gewiss Stadium nello scontro diretto contro l'Atalanta ha mandato tutti in estasi.