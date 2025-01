Kvaratskhelia, +67,791 milioni al Napoli. Ma Higuain resta la miglior plusvalenza

Le plusvalenze record

Nella classifica ad hoc, stilata dal sito specializzato Calcio e Finanza, al secondo posto figura Paul Pogba (per la Juve + 76, 2 milioni di euro); al terzo, c'è ancora il club bianconero (Zidane al Real, + 69,915 milioni). In quarta posizione, invece, la Fiorentina che, vendendo il cartellino di Vlahovic alla Juve tre anni fa, ha segnato un plusvalore di 68,089 milioni di euro. Kvaratskhelia ha sopravanzato Lukaku al Chelsea (+66,808 milioni per l'Inter); Cavani al Psg (+64,399 milioni per il Napoli); Kakà al Real Madrid (+63,693 per il Milan); Jorginho al Chelsea (+ 59,730 milioni al Napoli); Alisson al Liverpool (+57,606 milioni).