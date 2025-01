Napoli, non solo Garnacho: idea Adeyemi per il dopo Kvara, la cifra che vuole il Dortmund

La ricerca del difensore

Continua la ricerca anche di un difensore centrale, specialmente dopo che l’ex capitano della Juventus, Danilo, ha scelto di declinare la corte del Napoli per rientrare verosimilmente in patria. Gli azzurri hanno sondato la disponibilità di Ardian Ismajli, centrale classe 1996 dell’Empoli, il quale aveva già mostrato interesse al trasferimento già nella scorsa sessione di mercato invernale. Il presidente toscano Corsi, pur non volendo privarsi del suo capitano, desidera anche monetizzare dalla cessione dell’albanese, che ha il contratto in scadenza a giugno e per il quale non è stato raggiunto un accordo sul rinnovo. L’offerta che don Aurelio ha in mente di presentare è di 3 milioni di euro per Ismajli, considerato da Conte una valida alternativa per puntellare la retroguardia. Intanto va registrato il fatto che è stata bloccata la cessione in prestito di Rafa Marin al Villarreal. Il difensore spagnolo ha già un’intesa di massima con il club iberico, ma il Napoli non intende cederlo finché non avrà trovato un sostituto ritenuto adeguato.