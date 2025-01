Buongiorno, come sta e la decisione per Napoli-Juventus

Nella conferenza stampa di oggi, il coach Antonio Conte spiegherà se potrà essere recuperato Buongiorno per la sfida di sabato pomeriggio contro la Juventus . Probabilmente sì, ma solo se il difensore fornirà garanzie su di un eventuale utilizzo anche per pochi minuti. Tradotto: Buongiorno potrebbe al massimo sedere in panchina. E sarebbe già una iniezione di adrenalina per il resto della squadra, orfana del miglior interprete della difesa ormai da 5 partite di fila a causa della frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari, incidente occorsogli lo scorso 16 dicembre in allenamento. Questa potrebbe essere l’unica novità rispetto alla gara vinta in casa dell’Atalanta : contro Madame dovrebbe essere utilizzato lo stesso undici che aveva sbancato Bergamo.

Le scelte di Conte per la Juve

Anche perchè Juan Jesus, schierato per tutta la durata del match nelle ultime cinque partite, ha dato dimostrazione di grande affidabilità e con lui il Napoli ha subito soltanto 3 gol in 450’. Al suo fianco ci sarà Rrahmani, con la coppia Di Lorenzo-Olivera sulle due corsie. Immutabile anche il centrocampo, tra i migliori in Europa, con la regia di Lobotka ed il duo Anguissa-McTominay che si alterneranno nel controllo e nell’arrembaggio. Il ruolo di centravanti spetta doverosamente e meritatamente a Lukaku, accompagnato dall’inarrestabile Politano che è tornato a fare gol dopo un digiuno di tre mesi e mezzo (ultima rete al Monza il 29 settembre). Ma dopo l’addio di Kvaratskhelia, l’uomo sotto il brasiliano giocò gli ultimi 17’, in quanto alternativa al georgiano. Ma negli ultimi 6 match da titolare si è conquistato la palma di titolare inamovibile degli azzurri, anche per i tre assist ed il gol segnato alla Fiorentina. Con lui in campo dal primo minuto, il Napoli ha sempre vinto e Conte si augura che questa striscia possa essere prolungata, vincendo anche contro la Juventus che fino a questo momento non ha mai perso in campionato.