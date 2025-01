Meret rivela dove è cambiata Napoli-Juve: "Conte all'intervallo ci ha detto..."

NAPOLI - Il Napoli di Antonio Conte infligge il primo ko stagionale in campionato alla Juventus. Il portiere dei partenopei Alex Meret, mai impegnato dai bianconeri nel secondo tempo, ha commentato così il successo: "La Juve non aveva ancora mai perso e quindi sicuramente non era un caso. È una squadra molto ben organizzata, essere andati in svantaggio poteva creare qualche problema. Siamo andati a prendere una vittoria davvero importante per il campionato - aggiunge - vittoria sintomo di grande unità di squadra e di sacrificio. Sappiamo che in ogni momento dobbiamo dare tutto, dare il massimo. Siamo entrati benissimo nel secondo tempo e ribaltato una partita molto difficile"