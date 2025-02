Conte: "Napoli, ma quale mercato da big. Kvara campione non sostituito"

Conte e il rapporto con il calciomercato invernale

"Chi mi conosce sa benissimo che non mi isolo, partecipo o, meglio, cerco di farlo attivamente a tutte le problematiche societarie". Antonio Conte ribadisce il suo ruolo anche nel calciomercato di gennaio. Ma i problemi, per il tecnico, vanno risolti non allontanati: "Si cerca di risolvere il problema e comunque cerco di essere parte attiva, con la mia esperienza e le mie opinioni, per dare il mio contributo. C’è una bella differenza tra togliersi il problema e risolverlo, bisogna spiegarlo. Nella prima ipotesi è solo rimandato, poi torna a bussare alla porta. Nel calcio spesso accade questo, in tanti club. Perché togliersi un problema è una rottura di scatole". Come è uscito il Napoli da questa sessione? "Innanzitutto, bisogna attendere la fine del mercato, poi si potranno trarre delle conclusioni da parte vostra (rivolto ai giornalisti in sala, ndr). A me sposta poco, sono preparato in tutte le situazioni e deve essere così perché è una barca in navigazione e il comandante deve fare di tutto per portarla al sicuro. Ripeto, cambia poco perché l’ho sempre detto, sta al club prendere le decisioni, poi posso dire la mia".

Il calciomercato dei campani, a detta dell'ex Inter, è diverso da quello delle big: "Quello che ho sempre detto è che ho scelto di mettermi a disposizioni e quando lo fai accetti anche delle situazioni. Non scopro adesso che il mercato del Napoli non sarà mai come quello delle big. Qui ci sono dei parametri da rispettare e i giocatori devi convincerli per farli arrivare. Sul mercato non possiamo fare la voce grossa. La situazione la conosciamo, quindi mettiamo la testa bassa e continuiamo a pedalare. Sappiamo che questa è la realtà, non si sovverte lamentandoci ed essere poco costruttivi. La nave va portata in porto nelle migliori condizioni".