Napoli beffato: Angelino gol, pari Roma al 92'! Conte resta a +3 sull'Inter

Termina in parità il match tra Roma e Napoli allo stadio Olimipico: un tempo per uno tra le due squadre caratterizza il pari per 1-1 deciso dalle reti di Spinazzola e Angelino . Prima frazione di gioco comandata dai partenopei che trovano il vantaggio al minuto 29 grazie al pallonetto dell'ex Spinazzola che beffa Svilar in uscita. Nella ripresa giallorossi alla ricerca del pareggio che arriva in pieno recupero grazie al sinistro al volo di Angelino. In testa alla classifica Conte resta sempre a +3 su Inzaghi mentre la Roma sale a quota 31 punti in nona posizione.

Roma-Napoli 1-1, la cronaca

Il Napoli fa la partita con quasi il 60% del possesso palla e sblocca il risultato al 29' grazie a due ex della partita. L'ex di turno Juan Jesus mette in crisi Mancini con un lancio per l'altro ex Spinazzola, che si presenta davanti a Svilar e lo batte con un pallonetto preciso. La squadra di casa è chiamata a reagire, ma si accende solamente nel recupero con un colpo di testa di Ndicka neutralizzato da Meret. I piani della Roma si complicano al 56' quando un infortunio ferma El Shaarawy e Kone, sostituiti da Saelemaekers e Paredes. Al 64' Ranieri richiama anche Cristante (uscito tra i fischi) e si gioca la carta Dovbyk. La Roma alza il baricentro e sfiora il gol al 74' con Paredes che si incarica di un calcio di punizione e con un destro a giro colpisce il palo alla sinistra di Meret. L'ora di Dybala scocca solamente all'80', ma sono altri i protagonisti nel finale. Al 91' Saelemaekers si sovrappone e crossa, Angelino come contro l'Eintracht ha lo spazio per calciare al volo e il risultato è lo stesso: la palla in rete e Olimpico in festa. Come il derby di Milano, anche il derby del Sole si decide nel recupero e termina 1-1.