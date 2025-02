Conte replica a Mancini in diretta tv: "Uno quando gioca non si rende conto..."© .

Conte e la crescita del Napoli

Poi un paragone con l'anno passato: "Gli scompensi c'erano dopo la scorsa stagione con 53 punti, ora ne abbiamo 54 e mancano 15 partite. Una stagione negativa non è solo sfortuna, c'è stato da resettare e iniziare a lavorare. partendo dall'autostima e non solo da quello tattico. Adesso siamo una squadra, vedere la Roma festeggiare nel pareggiare contro di noi in casa ci fa capire che siamo temuti. Nelle ultime partite contro Juve, Atalanta e Roma abbiamo fatto 7 punti e ci avrei messo la firma. Adesso resettiamo, i dettagli spostano il risultato. Altre volte siamo stati noi, ma da questa amarezza dobbiamo crescere. Ma nulla toglie a quanto di strepitoso stiamo facendo".

Conte sul mercato

Infine conclude: "Chiudiamo le partite e il mercato. La prima sta nelle nostre mani, dobbiamo essere bravi a chiuderle. Sul 2-0 finisce la musica. Per la seconda abbiamo fino al 3 febbraio. Stiamo aumentando i giorni, è un periodo assurdo per noi allenatori. Crea instabilità e non va bene".