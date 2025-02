Napoli, chiuso il mercato Kvara lo fa il Maradona. E Buongiorno spera

I numeri

Una rarità per un team di Don Antonio, che non subiva un gol decisivo oltre il novantesimo dal 16 aprile 2022 quando era l’allenatore del Tottenham, mentre in Serie A non accadeva addirittura da Fiorentina-Inter del 15 dicembre 2019 con il pareggio di Vlahovic arrivato al 92’. Il Napoli, comunque, resta la squadra ad aver perso meno punti da una situazione di vantaggio: 13 vittorie e 2 pareggi, in trasferta contro Inter e Roma. Ma questi scossoni sono un’opportunità dai quali il coach sa trarre il meglio, come dimostrato dopo la sconfitta contro la Lazio: da quel momento in poi gli azzurri hanno collezionato 7 vittorie consecutive e un pareggio. Conte non si lascia distrarre dai risultati altrui, nemmeno da quello maturato nel recupero di ieri tra Fiorentina e Inter, il suo approccio è di ragionare partita dopo partita, con l’obiettivo di voltare pagina dopo il mezzo inciampo dell’Olimpico. Una prestazione che ha condizionato anche le modalità di lavoro a Castelvolturno, incentrate soprattutto nel correggere e migliorare le difficoltà emerse nel secondo tempo contro la Roma.

L'attesa

Il Napoli riparte dall’Udinese, domenica sera in uno stadio Maradona sold out per la settima volta in campionato. Quella contro i friulani è la miglior media punti della carriera dell’allenatore salentino (2,67) con squadre incontrate almeno 12 volte in carriera. Anche gli azzurri vantano uno score casalingo impressionante contro l’Udinese: cinque vittorie nelle ultime cinque partite, ma dalla stagione 2017-18 subiscono sempre almeno un gol. Domenica sera ci proverà Alex Meret, secondo in Serie A per clean sheet (9) alle spalle di Sommer dell’Inter, ad interrompere questa striscia. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro tra l’agente del portiere friulano ed il Napoli per definire l’accordo sul rinnovo fino al 2027. Sulla destra è inamovibile Di Lorenzo, che da inizio stagione non ha mai riposato: 2070’ giocati in 23 partite di A. Non si sa se riprenderà il suo posto al centro della difesa, dopo 7 partite out, Buongiorno: l’ultimo match prima dell’infortunio alla schiena lo ha giocato proprio contro l’Udinese. L’ex Toro è stato in campo nell’allenamento congiunto contro il Giugliano. Al fianco dell’ex Torino ci sarà Rrahmani, anche lui come il capitano azzurro ha giocato tutti i minuti a disposizione in campionato. Sulla sinistra, invece, ci sarà Spinazzola, reduce dal gol contro la Roma, al posto dell’infortunato Olivera, che resterà ai box altre 3 settimane e proverà a rientrare per lo scontro diretto contro l’Inter.

Fumata bianca

Si avvicina la fumata bianca per il rinnovo del terzino uruguaiano, l’intesa è stata trovata sulla base di un contratto da 2,5 milioni a stagione fino al 2030. Nessuna novità a centrocampo, con McTominay e Anguissa che agiranno ai lati di Lobotka. In avanti, il ds Manna ha confermato che Okafor - in rete contro il Giugliano - non è ancora pronto per potersi giocare una maglia da titolare con Neres. «È un po’ indietro - ha detto Manna in conferenza - per i nostri parametri. Ha bisogno di tempo». Ci saranno, quindi, Neres e Politano a sostegno di Lukaku.