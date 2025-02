Napoli, infortunio per Spinazzola: niente Udinese per l'esterno

Brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte perché dovrà fare a meno di Leonardo Spinazzola per la sfida contro l'Udinese. L'esterno azzurro ha accusato un problema muscolare durante la rifinitura del sabato e si è sottoposto agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. La società ha diramato la notta ufficiale con l'esito.

Infortunio Spinazzola, il comunicato

Spinazzola dunque non giocherà la gara contro l'Udinese e dovrà stare fermo ai box almeno per i prossimi giorni. "Nel corso dell'allenamento di ieri Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare - si legge nella nota -. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione del medio gluteo destro". Dunque un problema importante che potrebbe tenerlo fuori per le prossime due-tre settimane. Al suo posto Conte ha scelto Mazzocchi nell'undici titolare come terzino sinistro, non essendoci nemmeno Olivera.