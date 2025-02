Senza Neres Conte ridisegna il Napoli: le opzioni contro la Lazio

Le opzioni di Conte: non solo Raspadori

Neres ha subito una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra, incidente che lo terrà ai box per almeno 30 giorni. Sono tre le alternative sulle quali sta lavorando Conte: la prima, appunto, il cambio modulo con l’inserimento di Jack Raspadori, che non gioca titolare dal 31 agosto contro il Parma. Jack ha accumulato 310’ in 13 gare (media di 24’ a partita) con un solo gol messo a segno contro il Venezia partendo dalla panchina ed è tra i giocatori meno impiegati dal tecnico salentino: in questa classifica è superato solo da Ngonge (145’) e da Rafa Marin, Billing e Hasa, che non hanno collezionato nemmeno un minuto in Serie A. L’ex Sassuolo - sin dal suo arrivo a Napoli - ha sempre risposto presente nei momenti cruciali: 5 gol e 2 assist nelle 7 partite in cui Osimhen era assente nell’anno dello scudetto, 2 reti e 1 assist nei quattro match dello scorso anno in cui il nigeriano era ai box per infortunio. Contro la Lazio, Raspadori ha trovato la prima rete in Serie A e può essere la soluzione a sorpresa dell’allenatore del Napoli, che ha spinto tanto per trattenerlo nonostante le numerose offerte arrivate a gennaio. La seconda opzione, che consentirebbe a Don Antonio di mantenere il suo abito attuale, è Cyril Ngonge.

Okafor non è pronto

Il belga, pur essendo il secondo calciatore meno utilizzato in campionato, ha già giocato come esterno sinistro in Coppa Italia contro il Palermo, realizzando due gol in 12 minuti, mentre su quella fascia - in carriera - ha disputato 13 partite, realizzando 3 reti. Infine, la terza alternativa, la più remota, porterebbe al sostituto naturale di Neres: Noah Okafor. Ma quest’ultimo, prelevato dal Milan l’ultimo giorno di mercato, ha giocato solo 3 minuti nell’ultima gara contro l’Udinese e non è ancora pronto per scendere in campo dall’inizio. Il coach salentino, inoltre, attende i rientri di Olivera e Spinazzola previsti per la gara contro l’Inter. Sabato, quindi, sarà un esame ancor più difficile per il Napoli, chiamato a confrontarsi con la Lazio di Baroni, una delle sole tre squadre ad aver inflitto una sconfitta agli azzurri in questa stagione. Ma ci sono anche buone notizie: Buongiorno, assente da otto partite consecutive, può rientrare contro i biancocelesti al fianco di Rrahmani al centro della difesa. Sulle fasce agiranno Di Lorenzo e Mazzocchi, davanti alla porta difesa da Meret. In mediana Lobotka sarà supportato da McTominay e Anguissa. In attacco, invece, Conte valuterà fino alla fine chi inserire tra Raspadori e Ngonge per completare il reparto offensivo con Lukaku e Politano. Un nuovo abito, il più caro a Don Antonio, in una gara che può significare tanto. Forse tutto.