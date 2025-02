Conte: "Amaro in bocca. Ma non dobbiamo dimenticare che..."© .

"La situazione è questa: il primo cambio l'abbiamo fatto con Buongiorno che rientrava dopo due mesi e mezzo, abbiamo messo dentro Politano dando il messaggio di voler vincere. Poi ho dovuto far esordire Rafa Marin in una partita calda, spostando Politano a sinistra ma non potevamo fare altrimenti. Mi dispiace perchè in due trasferte all'Olimpico abbiamo lasciato 4 punti al 90'. Non dimentichiamo poi che la Lazio ci aveva già battuto, dispiace ma saremo duri a morire. Resta l'amaro in bocca". Così l'allenatore del Napoli Antonio Conte commenta a Dazn il pareggio contro la Lazio .

Le parole di Conte dopo Lazio-Napoli

"Noi non vogliamo snaturare i nostri calciatori per farli rendere al massimo, McTominay e Anguissa sono assaltatori più che costruttori. Raspadori ha invece qualità sia come seconda punta che come rifinitore. I ragazzi hanno bene interpretato il piano partita, di più non posso chiedere. Stanno facendo delle cose straordinarie, non ci lamentiamo di quello che sta accadendo e andiamo avanti", ha detto ancora Conte. "Dobbiamo continuare a pedalare, essere orgogliosi e uscire sempre dal campo con la maglia sudata. Non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti, per cui anche i due pareggi con Roma e Lazio vanno visti in chiave positiva. Sappiamo che il calcio è questo, dobbiamo fare il massimo senza farci contagiare da aspetti emotivi perchè noi sappiamo cosa abbiamo fatto per essere in testa", ha concluso Conte.