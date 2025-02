Conte: “Non dobbiamo confondere la realtà, stiamo facendo qualcosa di straordinario"© .

Secondo pari di fila per il Napoli capolista che no va oltre l'1-1 al Maradona contro l'Udinese . Al termine del match, il tecnico azzurro Antonio Conte commenta così la partita: "Le difficoltà sono state quelle di non concretizzare e che dopo il gol fabbiamo fato rientrare subito l'Udinese. Queste le due fasi cruciali. Per il resto ci sta che al 70' cerchi di dare energia nuova, ma è normale. Abbiamo 5 sostituzioni e ho cercato di farle. Non bisogna sempre attendere l'85'. Però sicuramente è un peccato perché penso che meritavamo anche di più".

Conte si nasconde: "Punti persi per l'Europa"

"Nel secondo tempo è scemata la partita, nel primo tempo abbiamo creato tanto - ha proseugito Conte - una partita dove abbiamo tirato di più in porta. Se hai le occasioni devi concretizzarle. Ci sta il pari con l'Udinese, hanno giocatori di cui sentiremo parlare presto in squadre importanti. Noi abbiamo fatto quello che facciamo sempre. Loro hanno Lucca dominante nel gioco aereo e sui lanci lunghi, siamo stati bravi ad evitare le loro ripartenze". Poi sull'occasione persa per allungare sull'Inter risponde: "Dobbiamo guardare a noi stessi, è una occasione persa per non aver fatto punti per andare in Europa. Ci sta il pari con l'Udinese, non dobbiamo confondere la realtà. Fidatevi che stiamo facendo qualcosa di straordinario, non dobbiamo confondere la realtà, per i tifosi, per la società. I ragazzi sono usciti stremati e questo è il nono risultato utile che facciamo. Ma ve le dico col cuore in mano, questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario".