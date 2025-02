Tegola Conte, altro infortunio per il Napoli: out nella sfida all'Inter

Nuovi problemi in casa Napoli a due giorni dalla sfida del Sinigaglia contro il Como. Gli azzurri stanno fronteggiando una vera e propria emergenza infortuni sulle fasce dopo l'addio di Khvicha Kvaratskhelia a gennaio. Oltre a David Neres, nelle ultime ore Antonio Conte ha perso infatti anche Pasquale Mazzocchi che è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare durante l'ultimo allenamento della squadra capolista in Serie A.