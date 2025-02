Conte e quel desiderio futuro: "Vorrei guidare una squadra che parte in pole"

Conte e la sfida all'Inter

Dopo il Como lo scontro diretto, il rischio è di essere con la testa già all'Inter? Conte risponde: "Noi cerchiamo di trasmettere dal primo giorno di concentrarsi sul presente, una gara difficile a Como, ostica, dovremo superarci in un momento non semplice per via di tante situazioni, anche di recuperare elementi a cui devi dare il tempo necessario per tornare nel giusto stato di forma. Bisogna fare grande attenzione sul Como, sono tre punti importanti, è una gara importante per noi e per loro. Al tempo stesso, stiamo lavorando nella giusta maniera per affrontare tutte le gare per vincere".

E sulla solidità difensiva del suo Napoli aggiunge: "Fare un gol più degli altri è la via che preferirei, poi lavoriamo sempre sull'equilibrio tra le due fasi e quello che serve ad ogni squadra per essere costante nei risultati. Poi ci sta che fai dei clean sheet per diverse partite come prendere gol in altre in continuazione".