Conte: "Crepe Napoli, io arrivo fino a un certo punto. Inter? In realtà..."

Saranno state le vertigini da capolista, la pressione, ma il Napoli cade rovinosamente contro un ottimo Como , perdendo di fatto la vetta della classifica, scavalcati da un'Inter più concreta e cinica. Non la situazione migliore per i partenopei quando siamo a una settimana dallo scontro diretto. I ragazzi di Fabregas hanno messo in difficoltà gli azzurri dal primo minuto, riuscendo a portare a casa un'importante vittoria. Ad analizzare il match, nell'immediato post-partita, è stato il tecnico dei partenopei Antonio Conte .

Como-Napoli, le parole di Antonio Conte

Il tecnico del Napoli riparte dal secondo tempo della partita: “Il primo tempo era piaciuto molto, anche perché dopo un infortunio del genere non ci eravamo abbattuti, anzi, avevamo ripreso subito a giocare e fare la partita. Dobbiamo interrogarci sul secondo tempo, siamo entrati con i propositi che sono rimasti nello spogliatoio. Volevamo continuare a fare la partita del primo tempo, con intensità, e invece è entrata un’altra squadra. Siamo stati subito remissivi, fin dalle palle da dietro e al primo tempo invece avevamo scelto con oculatezza quando giocarla lunga o no, invece abbiamo iniziato a fare solo una cosa nel secondo tempo. Ci sono anche degli step a livello mentale che bisogna fare, c’è bisogno anche di tempo. Il secondo tempo non è stato di livello come approccio e mentalità, non abbiamo fatto bene e questo dispiace, perché alla fine sono io l’allenatore e devo lavorare sull’aspetto mentale, però so anche che l’allenatore arriva fino a un certo punto da questo punto di vista”.

E aggiunge: “È una sconfitta che fa male per come è arrivata. A livello mentale abbiamo mostrato delle crepe, come nelle ultime tre partite in cui ci siamo fatti rimontare sempre. I ragazzi stanno dando il massimo, però come dico sempre ci vuole tempo per fare un percorso di crescita anche a livello di mentalità. Poi stiamo giocando con questa pressione fin dall’inizio che per fortuna ci siamo creati noi stando in testa alla classifica fin dall’inizio, però non era prevista. Dobbiamo capire perché gli altri oggi avevano più fame e più voglia. Dobbiamo leccarci le ferite però dispiace perché puoi perdere a livello tattico, ma non a livello mentale e quella è colpa mia perché non sono riuscito a trasmettere questa cosa”.