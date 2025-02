Napoli, Conte rimette le ali: contro l'Inter due ritorni pesanti  

NAPOLI - Nessuna vittoria nelle ultime 4 partite di campionato per il Napoli sconfitto a Como nell'ultima giornata e ora 2° in classifica a -1 dall'Inter che affronterà sabato tra le mura del Diego Armando Maradona. Settimana importante per Antonio Conte che inizia con un sorriso, infatti Leonardo Spinazzola è pienamente recuperato così come Mathias Olivera . Non è ancora pronto invece David Neres per il quale sono attesi aggiornamenti nei prossimi giorni. Questa mattina la squadra di Antonio Conte ha svolto una seduta di scarico, la ripresa degli allenamenti a tutto tondo è rimandata a martedì.

Raspadori: "Non dobbiamo demoralizzarci"

Giacomo Raspadori si sta confermando uomo di fiducia per Conte e lo stesso attaccante sprona la squadra in vista della supersfida di sabato. Intervistato a Radio Kiss Kiss l'ex Sassuolo ha dichiarato: "Se la sconfitta è un problema mentale? Sì, se si vuole stare in alto il secondo tempo non può essere quello di domenica come atteggiamento, non possiamo avere meno volontà e determinazione. Se si vuole stare lassù per cose importanti, non possiamo permetterci di rientrare così. Dobbiamo farci un esame di coscienza".

Verso l'Inter

"Fino ad ora abbiamo pensato partita dopo partita, le vittorie portano entusiasmo, ma non è che ora dobbiamo togliere qualcosa. Non è semplice, ma le grandi squadre non entrano in campo come il nostro secondo tempo. Dobbiamo reagire, prepararla sapendo che se vogliamo essere una grande dobbiamo reagire subito - aggiunge - Non dobbiamo farci prendere da questa sensazione de demoralizzazione per aver perso il 1° posto, tanto è dipeso da noi e serve un esame di coscienza. Se vogliamo rimanere là in alto, dobbiamo essere noi stessi. Ora c’è rabbia e delusione, sappiamo di poter fare di più. Non è un problema fisico, ma parte dalla testa: dobbiamo essere consapevoli che parte da noi, dobbiamo reagire da subito".