Buongiorno, la difesa da scacchi e l'impatto di Conte: "Ce lo dice sempre"

NAPOLI - Alessandro Buongiorno è diventato uno dei giocatori fondamentali nel Napoli di Antonio Conte che sbato ospiterà l'Inter capolista nello scontro diretto al vertice. L'ex Torino sarà presente e si è raccontato sul canale YouTube della Lega Serie A partendo dalla passione ed ispirazione che il padre gli ha trasmesso giocando a scacchi: "Con mio padre, quando ero piccolino, giocavamo a scacchi. Quindi lui mi ha insegnato un po' le regole, mi ha passato un po' questa passione, se vogliamo. A me degli scacchi piace il fatto che ci sia tanta strategia, che ci sia da pensare tanto, come alla fine anche in campo. Perché è vero che molto spesso si gioca di istinto, ma forse per noi difensori tante volte è anche importante pensare, riuscire a prevedere le situazioni, anticipare le giocate. E questa cosa la rivedo un po' negli scacchi. La torre mi ricorda l'arrocco, la regina anche. Serve a difendere il re. E sono pezzi con movimenti specifici, quindi mi rivedo un po' in questi. Nel campo di calcio, come sullo scacchi, l'arte di difendere richiede di chiudere le opzioni dell'opponente in attacco".