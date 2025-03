Conte polemico: "È la prima volta che succede, non so per quale motivo"

Conte su Atalanta-Inter e l'obiettivo Napoli

"Cosa faremo durante la sosta? Le stesse cose che abbiamo fatto durante le altre soste, lavoreremo con chi rimarrà. Saranno più di dieci e se qualcuno è indietro di condizione potrà sfruttare questo tempo. Cercheremo di organizzare qualche amichevole in più soprattutto per chi è arrivato a gennaio. Sicuramente recupererà Neres e poi dobbiamo sperare che chi va in Nazionale torni sano e salvo. Quanto sposterà Atalanta-Inter? A noi niente, noi dobbiamo pensare a noi stessi e pensare a dare il massimo. Noi non abbiamo mai guardato gli altri. Io sono stato spesso critico come a Como, ma oggi no, meritavamo di vincere, ma ci sta anche un pareggio. Quello che non deve accadere, ripeto, è il finale. Il cervello deve stare acceso. Il pareggio per me è una mezza sconfitta, ma oggi ci va stretto, contro una squadra che non merita questa classifica. Il nostro obiettivo è quello di fare sempre la prestazione e possibilmente dobbiamo essere più incisivi perché alla fine vince chi fa gol.Nelle prossime nove partite cercheremo di dare fastidio fino alla fine. Cercheremo di mettere in campo la squadra migliore, non ci sono posti fissi e ho trovato nuove risorse. Ripeto, lotteremo fino alla fine". - ha aggiunto Conte a Dazn e in conferenza stampa.