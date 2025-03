"Scudetto? Inter favorita, a Napoli è un sogno": Lukaku, parla l'uomo di Conte

a Radio Crc l'ex Roma crede ancora nello scudetto: "

Il calore della piazza

- Dopo la doppietta decisiva in Nations League con il suo Belgioè pronto a rituffarsi nel campionato con il Napoli a -3 dalla capolista Inter. IntervistatoQuando giochi a calcio lo fai per un motivo preciso. Noi dobbiamo affrontare ogni partita con la mentalità di migliorarci sempre, cercando di fare del nostro meglio nelle ultime gare. Poi vedremo come andrà. Ogni partita per noi è come una finale, e ci prepariamo al meglio fin dagli allenamentiL' Inter è la favorita e lo dicono tutti. Hanno una rosa ampia e molti giocatori di qualità, siamo obiettivi. L' Atalanta sta facendo davvero bene e ha tutte le carte in regola per lottare per il titolo, hanno vinto l'Europa League l'anno scorso, il che potrebbe segnare l'inizio di un ciclo importante. Noi possiamo parlare di rivincita ma la scorsa stagione è ormai un capitolo chiuso, nessuno avrebbe pensato che ci saremmo trovati in questa posizione. Ora dobbiamo lavorare ancora di più per vedere dove arriviamo. Per realizzare i sogni bisogna impegnarsi ogni giorno e essere pronti a ogni situazione

"A Napoli dopo poco tempo capisci davvero di rappresentare un popolo. Ricordo ancora il mio arrivo in albergo, e subito ho percepito quanto il Napoli fosse una parte fondamentale per la gente. Dries Mertens mi aveva raccontato della sua esperienza - ha aggiunto - ero preparato, ma viverla è stato qualcosa di straordinario. Senti davvero l'affetto e la passione della gente. Per noi giocatori questa energia è una spinta incredibile per dare il massimo in campo. Anche in trasferta, i tifosi ci seguono ovunque: è un’emozione unica"