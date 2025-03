Conte allo scoperto, lo Scudetto è lì: “Saremmo folli o stupidi…”

Il Napoli crede allo Scudetto : parola di Antonio Conte . Il tecnico dei partenopei in conferenza stampa ha parlato non solo del big match di domani contro il Milan , ma anche della lotta serrata per il primo posto attualmente occupato dall'Inter. Tra i temi toccati dall'allenatore azzurro in sala stampa anche il punto sugli acciaccati, gli ultimi risultati maturati, e una squadra che a volte appare essere dai due volti.

Napoli, Conte e la situazione acciaccati

Conte parte innanzitutto dalla situazione deglio acciaccati dopo la sosta per le nazionali: “Il recupero di alcuni giocatori? Penso il riferimento sia soprattutto Neres immagino, che è stato più di un mese e mezzo out. Abbiamo lavorato con lui, abbiamo fatto anche una partita amichevole. In quest’ultima settimana ho visto miglioramenti importanti. Ora è un momento particolare dove bisogna fare delle scelte, scegliere i migliori in questo momento a livello di forma, di garanzia dall’inizio. David è completamente recuperato, ha fatto grandissimi miglioramenti: sicuramente giocherà uno spezzone, non so se dall’inizio o meno. Sapete quanto è importante per noi, recuperarlo al 100% da qui fino alla fine diventa fondamentale".

E ancora: "Frank (Anguissa) ha avuto un affaticamento all’adduttore e perciò non ha giocato col Camerun contro la Libia. È rientrato, ha fatto due allenamenti con noi: monitoriamo bene la situazione, è la parte finale del campionato e non possiamo sbagliare. Poi c’è Spinazzola: giovedì ha ricevuto un colpo al quadricipite durante l’amichevole, non si è più allenato con noi e quindi sarà fuori. Okafor ha avuto un problema agli adduttori, è stato due giorni fuori e ieri si è allenato un po’ con noi, oggi ha fatto la rifinitura. Okafor va messo a posto, e messo in condizione di sopportare determinati carichi: cosa che si sta facendo un po’ fatica a fare. Olivera pronto per partire dal 1’? Matias è la notizia positiva: ha giocata tutta la prima partita, poi ha fatto 60’ la seconda. Tornato in buone condizioni, giovedì ha recuperato e ieri e oggi si è allenato ed è a disposizione”.