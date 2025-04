"A 20 anni mica arrivi e giochi al posto di Pogba": parla il top di Conte

Scott McTominay ha rilasciato un'intervista al The Athletic dove ha parlato anche del suo periodo al Manchester United. Il centrocampista scozzese, in forza al Napoli, ha dichiarato: "Quando sono entrato in prima squadra, mi sentivo in una posizione sbagliata in campo. Non era colpa di nessun allenatore. I miei punti di forza sono sempre stati entrare in area di rigore, segnare, creare problemi agli avversari. Ma sono stato usato come mediano, o come difensore centrale, e questo non è mai stato il mio vero ruolo".