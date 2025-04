Buongiorno ko, nuova tegola per il Napoli di Conte: l'esito degli esami

Arrivano pessime notizie per il Napoli in vista del finale di campionato che vede gli azzurri giocarsi lo scudetto contro l'Inter. La società partenopea fa sapere in una nota che "Alessandro Buongiorno si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".