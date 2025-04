Conte su Napoli e Scudetto: "Penso di vincerle tutte. Inter, guerra da gustare"

Dopo la vittoria casalinga dell' Inter contro il Cagliari, il Napoli è chiamato a rispondere per rimenere attaccato alla lotta scudetto. Gli azzurri scenderanno in campo nel posticipo del lunedì di Serie A al Maradona contro l' Empoli , in una sfida da vincere a tutti i costi. Alla vigilia della sfida, in programma alle 20:45, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sulle condizioni e le motivazioni della sua squadra.

Napoli, Conte: "Vincerle tutte? L'ho sempre pensato"

L'allenatore ha parlato così del calendario favorevole degli azzurri in questa parte finale di stagione: "Le insidie ci sono in ogni gara, alla fine la maggior parte delle squadre impegnate in campionato hanno obiettivi correnti. Possono lottare per salvarsi, chi per un posto in Champions, Scudetto, Europa League e Conference. Ogni squadra avrà i suoi obiettivi. Fare sette vittorie? Io sono partito all'inizio pensando di poter fare 38 vittorie. Ma non può accadere, già il fatto di essere imbattuti in un campionato è straordinario ed è capitato a poche squadre, non si può pensare di poterle vincere tutte. Ci sta la caduta, il pareggio, l'importante è la regolarità. Quest'anno abbiamo trovato una buona regolarità di risultati tra vittorie e pareggi, ci sono stati periodi con vittorie consecutive, altri in cui abbiamo pareggiato di più, ma siamo lì. Questo testimonia che il percorso è ottimo. Mancano sette partite, sappiamo che dobbiamo affrontare sette squadre che con altri obiettivi importanti, l'Empoli lotta per non retrocedere e arriverà col coltello tra i denti. La seconda parte è molto più difficile, nella prima bene o male tutti se la giocano, la seconda è più di strategia, anche un punto per alcuni è vita, salvezza. Se all'andata trovi partite più aperte, al ritorno sono più chiuse, studiate".

Conte: "Secondi tempi? A volte ti viene il braccino..."

Conte ha poi spiegato i cali della squadra nei secondi tempi: "Fosse un problema di secondi tempi avremmo zero punti con Juventus, Inter, Atalanta, quindi se vogliamo andare con i dati alla mano... le partite durano 90 minuti più recupero. E' inevitabile che alcune volte potevamo gestire un po' meglio, eravamo andati in vantaggio, un primo tempo di dominio ed invece nel secondo sarà anche per la voglia dell'avversario di ribaltare, a volte che ti viene il braccino e pensi di poter difendere un risultato importante e non volendo mentalmente subentra una sorta di difesa. Non accade solo a noi, ma a quasi tutte le squadre. Dobbiamo lavorare, provo a far capire ai ragazzi che col piano di partenza poi bisogna continuare anche se stai vincendo 1-0 o 2-0, non devi cambiare. Continui le tue pressioni ed il tuo possesso per altri gol. Poi tra il dire e fare c'è di mezzo il mare, ma fa parte del percorso".