Diretta Napoli-Empoli ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto al Maradona dove alle 20:45 il Napoli ospiterà l'Empoli nel posticipo del lunedì sera che chiude di fatto la 32ª giornata di Serie A. Il Napoli è momentaneamente a -6 dall'Inter capolista e questa sera farà di tutto per diminuire il gap e restare in corsa nella lotta scudetto. I partenopei vengono dal pari di Bologna deciso dalle reti di Anguissa e Ndoye. In conferenza stampa, Conte ha presentato così la sfida ai toscani: "Mancano sette partite, sappiamo che dobbiamo affrontare sette squadre che con altri obiettivi importanti, l'Empoli lotta per non retrocedere e arriverà col coltello tra i denti. La seconda parte è molto più difficile, nella prima bene o male tutti se la giocano, la seconda è più di strategia, anche un punto per alcuni è vita, salvezza. Se all'andata trovi partite più aperte, al ritorno sono più chiuse, studiate". Situazione difficile per l'Empoli in classifica: la formazione di D'Aversa è terzultima a pari merito (24 punti) con il Venezia, a sole due lunghezze dalla zona salvezza occupata dal Lecce. I toscani non vincono in campionato dalla trasferta di Verona dell'8 dicembre.