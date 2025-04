Conte cita il motto Juve, poi precisa: "Qualcuno deve ringraziare il Napoli se..."

NAPOLI - Il Napoli di Antonio Conte travolge in casa l'Empoli 3-0 e resta in scia all'Inter capolista (-3). Le parole dell'allenatore dei partenopei ai microfoni di Dazn nel post partita: "Penso che oggi abbiamo disputato un'ottima partita. L'Empoli sicuramente è una squadra che crea delle difficoltà, perché anche quando la vai a pressare, alta, gioca sta palla lunga, giocano tanto su questa seconda palla. È una squadra molto organizzata che mi sorprende anche un pochettino il fatto che stiano lottando per non intercedere. Auguro a Roberto e all'Empoli il meglio per il futuro, perché comunque è una squadra che è molto ben organizzata. Noi penso che abbiamo fatto un'ottima partita, dall'inizio anche se comunque ci hanno creato un paio di situazioni dove potevano farci male, però il palleggio, il dominio, le occasioni create, oggi è stata da grande squadra. Non dimentichiamo anche che ci mancavano per la prima volta di Lorenzo, il capitano, anche Anguissa era squalificato la prima volta che avevamo due squalifiche, l'assenza di Buongiorno. Diciamo che questa è una squadra che sta rispondendo anche nelle difficoltà, sta rispondendo sempre con grandi prestazioni, dicendo presente. Abbiamo voluto anche dare un messaggio anche per i secondi tempi, visto che qualcuno diceva che nel primo tempo facevamo una partita e nel secondo tempo facevamo un'altra. O diciamo che nel secondo tempo siamo stati molto stradipanti, così abbiamo tolto qualsiasi dubbio, se qualcuno aveva qualche dubbio sulla tenuta fisica o su turbe mentali che a volte vengono. Si subisce gol o invece di vincere si pareggia".

La crescita della squadra

"Io penso che la squadra sia cresciuta tantissimo, ho rivisto la partita che abbiamo giocato ad Empoli, quando abbiamo vinto 1-0 siamo stati molto fortunati. Era proprio la lontana parente della squadra che siamo diventati adesso, c'è stato veramente un miglioramento, qualcosa che secondo me è straordinario.Io l'ho rivista la partita che abbiamo vinto ad Empoli, l'abbiamo vinta una partita sporca, giocando anche non benissimo per tanti motivi. Io vedo oggi il Napoli, è sicuramente una squadra totalmente diversa sotto tutti i punti di vista, nella conduzione del gioco, nella consapevolezza che hanno preso i calciatori, ma chiunque giochi. Noi non dimentichiamo che stiamo affrontando sempre una grande emergenza, ma non ci facciamo caso e non voglio mai che i miei calciatori si creano degli alibi"

Lotta scudetto

Nel parlare della lotta per il titlo Conte sfoggia nuovamente il motto della Juventus: "Siamo lì a tre punti dall'Inter, ma secondo me stiamo facendo qualcosa di impensabile. L'obiettivo nostro era di voler dar fastidio e noi stiamo dando fastidio, vogliamo continuare a dar fastidio fino alla fine ad una squadra che ha dimostrato di essere forte non solo in Italia, ma anche in Europa. Penso anche che qualcuno debba ringraziare anche il Napoli se tiene vivo questo scudetto, i giornali, i media, così si può parlare ancora un pochettino. Altrimenti saremmo parlando già di campionato chiuso e si vedrebbero meno giornali, si parlerebbe meno nelle trasmissioni".