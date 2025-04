Conte, emergenza Napoli: difesa a pezzi, infortunio per un altro titolare

Non arrivano buone notizie dall'infermeria per Antonio Conte . Il Napoli infatti, reduce dal successo sull' Empoli e in piena corsa Scudetto , perde Juan Jesus . Il difensore brasiliano era stato costretto ad abbandonare il campo nel match contro i toscani dopo 72' causa infortunio. Il centrale ha effettuato gli esami strumentali, che non sembrano lasciar intendere nulla di buono sui tempi di recupero.

Napoli, Conte perde Juan Jesus

"Nel corso del match contro l'Empoli Juan Jesus ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Juan Jesus ha già iniziato l'iter riabilitativo". Questo quanto comunicato dal Napoli sui propri canali ufficiali: un infortunio che sembrerebbe mettere fuori gioco Juan Jesus per le rimanenti 6 partite di campionato. Un problema non di poco conto per la difesa azzurra, anche in considerazione del fatto che Alessandro Buongiorno, dopo aver saltato l'Empoli per infortunio, potrebbe dover saltare anche la sfida contro il Monza di questo sabato.