Neres dopo Thuram: Inter e Napoli, lo Scudetto si gioca anche sugli infortuni

Brutte notizie in casa Napoli: si ferma David Neres. Come comunicato dalla società partenopea sui propri canali ufficiali, l'attaccante classe '97 ha accusato un risentimento muscolare nel corso della seduta di allenamento di venerdì 18. Il giocatore si sottoporrà a ulteriori accertamenti per stabilire i tempi di recupero. Si tratta del secondo infortunio stagionale per il brasiliano, che era già stato costretto a fermarsi per un problema alla coscia nel corso della gara contro l'Udinese del 9 febbraio. Uno stop che complica la preparazione del tecnico ai prossimi impegni di campionato, con gli azzurri chiamati a recuperare terreno nella corsa scudetto con l'Inter, distante 3 punti in classifica.