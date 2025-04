Pagelle Napoli: Lukaku non trova spazi, Raspadori cambia tutto

Pagelle Napoli

Meret 6: Non è mai impegnato seriamente, svolge bene l’ordinaria amministrazione.

Di Lorenzo 6: Il rammarico è per quel pallone che non riesce a servire come vorrebbe a Lukaku per il 2-0. Prestazione comunque positiva.

Rrahmani 6.5: Sempre puntale nelle chiusure, non si fa mai superare dagli avversari.

Marin 6.5: Prezioso in apertura con una decisiva chiusura su Mota. Non fa rimpiangere Buongiorno.

Olivera 5.5: Non riesce a dare un grande contribuito alla fase offensiva. Raspadori (19’ st) 7: Si presenta con una bella verticalizzazione che mette Politano davanti al portiere, poi sforna l’assist per il gol di McTominay.

Gilmour 5.5: Troppo lento e prevedibile, non lo si vede mai inserirsi in avanti e Conte lo sostituisce all’intervallo. Anguissa (1’ st) 6: Dà un maggiore aiuto alla squadra in fase offensiva rispetto al compagno che sostituisce.

Lobotka 6: Meglio nel secondo tempo, quando riesce a far girare più velocemente il pallone.

McTominay 7: Dopo la doppietta all’Empoli è decisivo anche contro il Monza: sblocca una partita complicata con un puntuale colpo di testa.

Politano 6: Non sempre è preciso nell’ultimo passaggio ma offre una costante spinta. Nella ripresa costringe anche Turati a una difficile parata. Ngonge (40’ st): ng .

Lukaku 5.5: Partita complicata per il centravanti che viene ben marcato e non riesce mai a trovare lo spazio per rendersi pericoloso. Simeone (34’ st): ng .

Spinazzola 6.5: Conte lo schiera inizialmente al posto di Neres come attaccante esterno, poi arretra sulla linea dei difensori ma continua a farsi vedere in avanti.

All. Conte 6.5: Il suo Napoli fatica a trovare spazi, decide allora di cambiare modulo inserendo Raspadori: mossa decisiva.