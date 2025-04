Gufi, ristoranti e carri su cui non salire: gli sfoghi più duri di Conte

Il clamoroso sfogo col Tottenham

In Premier League, oltre all'addio al Chelsea (a cui è seguita anche una causa legale vinta dall'allenatore), c'è stato anche il Tottenham. Antonio subentra a Nuno Espirito Santo a novembre 2021, raggiunge il quarto posto e la seconda stagione non va come previsto. Si inizia con: "Non ho mai detto che quest'anno potessimo essere competitivi per vincere il titolo" per poi, dopo l'eliminazione in Champions per mano del Milan e in seguito ad un 3-3 contro il Southampton, sfogarsi duramente prima dell'inevitabile addio: "Voi non fate altro che trovare alibi per i giocatori. Siamo professionisti, il club ci paga molti soldi. E non per cercare scuse o giocare senza spirito o per non mostrare senso d'appartenenza o di responsabilità. Perché è quello che stiamo mostrando e per me è inaccettabile. Evidentemente sono abituati così. Non vogliono giocare sotto pressione, è facile così. La storia del Tottenham è questa: stessi proprietari da 20 anni e non ha vinto nulla. Colpa solo del club o degli allenatori? E io ho visto chi ha allenato qui. Finora ho provato a nascondere la situazione, ma adesso basta".