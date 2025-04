"Conte alla Juve si arrabbiò per Giaccherini. Ora pensa di fare miracoli"

"Conte, non sono sorpreso"

Sullo sfogo di Conte è intervenuto anche l'opinionista Stefano De Grandis: "Sfogo di Conte? Non mi sorprende, è sempre stato questo. Alla Juve, fece polemica dopo tanti scudetti quando vendettero Giaccherini, non un top ma un giocatore funzionale al suo calcio. Anche all'Inter ha fatto uguale: ha lasciato, con lo scudetto vinto, con il club in difficoltà finanziaria. Conte pensa di fare miracoli e di non vincere solo se la rosa non è adeguata. Non significa che non ci crede, ma che deve essere soddisfatto. L'anno prossimo si deve operare diversamente. Perché fare lo sfogo adesso? Per mettere le cose in chiaro. Non se ne può andare perché sotto contratto, ma manda un messaggio: se deve restare, vuole farlo alle sue condizioni. Il discorso è questo: si deve investire per dargli una squadra che lo faccia partire alla pari con l'Inter, perché crede di non essere partito alla pari in questa stagione. Per me, Conte ha fatto un lavoro straordinario ed ha portato Lukaku vicino ai migliori livelli: gli va riconosciuto" ha detto De Grandis.