Neres infortunato, c'è lesione! Napoli in ansia, quante partite può saltare

Brutte notizie in casa Napoli, soprattutto per quanto riguarda questo ultimo mese, o poco più, in cui c'è una corsa serrata per giocarsi lo scudetto. David Neres, dopo il forfait di Monza, si è sottoposto a esami strumentali approfonditi per capire l'entità del problema e la risposta non è stata delle migliori. L'esterno offensivo degli azzurri rischia un lungo stop e con cinque giornate al termine c'è poco margine di recupero, per questo motivo Conte dovrà apportare le opportune variazioni per dare continuità agli ultimi risultati e mettere sempre più pressione all'Inter.