Napoli anti-Toro, avanza Raspadori: Neres ko costringe Conte a rivedere i piani

NAPOLI - L'infortunio di Neres (resterà in infermeria per almeno tre partite), unito alle incertezze sulla condizione di Okafor, costringe Conte a rivedere ancora una volta le proprie scelte. Su quale modulo punterà per la sfida di domani sera con il Torino? Si era iniziato con il 3-4-2-1, grazie al quale gli azzurri ottennero 3 vittorie e una sconfitta nelle prime 4 partite, però senza mai incantare.