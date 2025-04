Napoli, in scooter nel Maradona: video delirante nello stadio, shock nella notte

Che lo stadio Diego Armando Maradona richieda ampi e profondi interventi di ristrutturazione non è una novità. Ma quanto accaduto nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 aprile rilancia i tanti dubbi sul livello di sicurezza della struttura e in particolare dei varchi di accesso. C'è dell'incredibile infatti nelle immagini notturne diffuse in rete e provenienti dall'interno dell'impianto, dove due ragazzi si sono concessi una visita libera e indisturbata del campo a bordo di uno scooter. A pubblicare il video sui social sono stati gli stessi responsabili dell'intrusione, dopo essersi ripresi mentre percorrevano la pista di atletica che circonda il terreno di gioco. Non si sono fatte attendere le polemiche sull'agevolezza con cui è evidentemente possibile varcare i cancelli dello stadio.

Le prossime sfide dal Napoli al Maradona

Il Maradona ospiterà la prossima sfida di campionato tra Napoli e Torino valida per la 34ª giornata di Serie A. Gli uomini di Antonio Conte sono chiamati a replicare il successo della trasferta di Monza, che è valso l'aggancio all'Inter a quota 71 punti in classifica, per un testa a testa che infiammerà l'ultima fase della scorsa scudetto. Il calendario mette in programma la trasferta di Lecce del 3 maggio. Poi, la sfida interna con il Genoa e la gara contro il Parma al Tardini dell'11 e 18 maggio. L'ultimo appuntamento del campionato si terrà dunque a Napoli, con la gara contro il Cagliari prevista domenica 25.