Conte, attacco durissimo: "Nemici? Fa tutto lui. E su quei campi puoi mangiarci la pasta"

Manca poco più di un mese alla fine del campionato e la Serie A non ha ancora un padrone . Napoli e Inter sono a pari punti in testa alla classifica e al momento dovesse finire così la stagione si andrebbe a giocare lo spareggio per il titolo a San Siro. Conte ha il mirino puntato sul traguardo, anche se il suo stato d'animo non è dei più sereni, come ha dimostrato nelle ultime dichiarazioni. Esternazioni non gradite proprio a tutti visto che i partenopei lottano per lo scudetto. E a bacchettarlo ci ha pensato proprio un ex azzurro, Sosa .

Sosa bacchetta Conte

"Anche se è arrabbiato deve cambiare il chip, ora il Napoli è primo, non più a -3, non può polemizzare e trovare sempre un nemico, sappiamo lui com'è, è stato fuori tempo. L'ultimo turno ha cambiato tutte le prospettive, si deve parlare solo di questo. Lui alla fine si aspettava questa posizione, è bravo a far risalire squadre in difficoltà, un po' di pressione l'ha subita. Forse si è pure pentito delle dichiarazioni ("Qui alcune cose non si possono fare" ndr)" - ha detto El Pampa Sosa a Tele A. Poi ha proseguito: "Il Napoli ha fatto acquisti importanti in estate, pagati tanto come paga tanto lo stesso Conte. Lamentarsi del futuro quando si è in corsa per un obiettivo straordinario significa voler vincere sempre e comunque. La squadra forse ha pure risentito a Monza delle dichiarazioni e del clima, ma non mi sorprende perché Conte è conosciuto in Italia ed all'estero per queste uscite spericolate".