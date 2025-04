Buongiorno inguaia Conte: stagione finita, emergenza Scudetto. Napoli, cosa succede ora

Il Napoli perde Alessandro Buongiorno fino a fine stagione: questo il responso dopo gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il difensore centrale presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il giocatore ha già iniziato il recupero ma Antonio Conte non lo avrà più a disposizione per la parte finale della stagione. Nessun problema invece per Anguissa, uscito anche lui malconcio dalla sfida di campionato contro il Torino.