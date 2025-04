Di Lorenzo: "Scudetto nelle mani del Napoli. Conte subito sincero e leale"

I nuovi arrivati e Kvaratskhelia

Sui nuovi arrivati: "I nuovi arrivati a Napoli? Spesso sono io a muovermi verso di loro, per metterli a loro agio e per farli inserire, magari con un messaggio o una chiamata. Gli consiglio le stesse cose che dissero a me quando arrivai, la cosa fondamentale è vivere la città come una persona normale e non sentendosi diversi. Io esco spesso in centro, scendo e non vivo male la città". Di Lorenzo risponde anche su chi ha lasciato la maglia azzurra a gennaio, Kvaratskhelia: "Ieri sera - ha detto - ho visto la sua partita con il Psg: è fortissimo e gli auguro il meglio, anche di vincere la Champions League".