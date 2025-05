Napoli in emergenza, Conte perde un titolarissimo: i tempi di recupero

CASTEL VOLTURNO (Caserta) - Brutte notizie in casa Napoli. Mentre la squadra allenata da Antonio Conte è lanciatissima, reduce da quattro vittorie consecutive con altrettanti clean sheet e distante soli 270' dall'eventuale quarto Scudetto della propria storia, si è fermato Stanislav Lobotka. Ad ogni modo, come riportato dallo stesso club azzurro, il centrocampista slovacco si è già sottoposto agli esami di rito e la speranza dell'ex tecnico di Juve, Inter e Nazionale è quella di averlo a disposizione già per il prossimo match con il Genoa.