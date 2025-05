"Siamo nelle mani di Dio": De Laurentiis, l'Inter e il sogno Napoli. Intanto De Bruyne...

Il Napoli vicino allo Scudetto, l'Inter vicina alla Champions League. Dopo il 4-3 dei nerazzurri ai danni del Barcellona al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine dell'inaugurazione del Villaggio della Salute per la Race For The Cure a Roma, è stato chiesto se la squadra di Inzaghi potesse sentirsi appagata nella corsa al tricolore. La risposta di ADL: "Io non mi permetto di fare nessuna previsione. Il calcio è molto bello perché la palla va dove Dio vuole. Qualche volta va la direzione giusta qualche altra volta nella direzione sbagliata. Quindi siamo tutti quanti nelle mani di Dio". De Laurentiis che l'anno prossimo tornerà ad ascoltare l'inno della Champions e vuole dare ad Antonio Conte una squadra competitiva tanto da sognare un super colpo a centrocampo.