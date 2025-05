Buongiorno e la Juve: “Ho spiegato tutto a Motta. Conte? Incontro casuale”

Buongiorno: "No alla Juve? Non potevo tradire la mia storia"

Sul difensore ex Torino c'era però il forte interesse anche dell Juventus, come svelato dal diretto interessato: "Interesse vero: mi hanno cercato prima che da Napoli manifestassero la volontà di portarmi qui, ci ho parlato, ma ho parlato, spesso, con me stesso: non potevo tradire la mia storia, sono nato e cresciuto granata. L’ho spiegato a Thiago Motta, per me un grande allenatorre. Quando si era fatta viva l’Atalanta, avevo deciso di rimanere al Toro dopo un giro di consultazioni con familiari, amici, conoscenti. Quando si è fatta viva la Juventus ho deciso da solo…".