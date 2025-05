De Bruyne-Napoli, Manna dribbla: "Parlare ora è assurdo. Noi sempre attenti..."

NAPOLI - Il Napoli di Antonio Conte si appresta ad affrontare il Genoa per rispondere al successo dell'Inter a Torino e riprendersi la vetta della classifica in solitaria. Prima del fischio d'inizio il direttore sportivo dei partenopei Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Dazn proprio sulla lotta scudetto contro i nerazurri: “Noi l’abbiamo detto più volte: l’Inter è una squadra forte e attrezzata per giocarsi tutto, e questo valorizza ancora di più il nostro lavoro. Facciamo i complimenti all’Inter per quanto fatto. Noi però pensiamo a noi e quindi restiamo concentrati”.