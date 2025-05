Conte amaro: "Napoli, bonus giocato. Il Genoa due tiri in porta e due gol"

La conferenza di Conte

In conferenza stampa, Conte ha dichiarato: "Oggi meritavi molto di più. Allo stesso tempo non siamo stati precisissimi nei dettagli. Abbiamo sempre concesso poco, oggi invece abbiamo concesso due colpi di testa su due situazioni dove potevamo fare meglio. I ragazzi hanno dato tutto, c'è stato un altro imprevisto, quello di Lobotka. Noi da inizio anno troviamo soluzioni, anche in queste ultime due partite cercando di fare il massimo. Che vinca, non so se dire il migliore...che vinca chi lo merita". Il tecnico del Napoli ha poi concluso: "Sicuramente col senno di poi si poteva gestire meglio. Quando si concedono dei gol c'è quasi sempre qualcosa da migliorare. Dispiace perché anche alla fine abbiamo riavuto l'opportunità di fare gol ma devi essere molto cinico. Noi vogliamo continuare a sognare e a dare soddisfazioni e alla gente di Napoli che ci ha fatto sentire il calore in maniera importante".