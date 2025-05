Conte: "Napoli, perplesso dai commenti. Lo pensa solo chi non ha mai vinto"

Conte e la ciliegina Scudetto

Infine l'allenatore del Napoli ha ribadito l'importanza del ritorno in Champions League con quattro giornate di anticipo: "Per il club è vita. Aver rivalorizzato la rosa, che l'anno scorso aveva perso tanto. Aver creato un'euforia, un entusiasmo che ha portato a tutti sold out al Maradona. Quindi la torta che ci è stata chiesta l'abbiamo preparata bene. Ora manca la ciliegina, qualcuno pensa sia una cosa piccolina, ma rappresenta la storia di tutto questo, di essere ricordati per sempre a Napoli. Abbiamo fatto tanto per il club e per la città" per poi chiudere così: "Ci si può ricordare di noi se riusciamo a imprimere i nostri nomi e cognomi con la vittoria dello Scudetto, sarebbe magnifico. Giocare in contemporanea con l'Inter? Essere aggiornati è importante. Il risultato non condizionerà nessuno, in questi casi non si può speculare. Pensiamo a noi".