Napoli, Conte show tra tv e conferenza: "Abbiamo l'osso in bocca, come ca**o si fa a non soffrire!"© .

PARMA - "Siamo vicini però dobbiamo fare l'ultimo passo. Lo faremo in casa nostra con il supporto dei nostri tifosi", parla così Antonio Conte ai microfoni di Dazn nel post partita di Parma . Napoli fermato sullo 0-0, Inter acciuffata al 90' dalla Lazio a San Siro e partenopei a 90' dalla vittoria dello Scudetto , il tecnico azzurro prosegue: "E' un campionato molto difficile, abbiamo un piccolo passo da fare. Siamo stati a lungo davanti in un'annata piena di difficoltà sotto tutti i punti di vista. Non ci siamo mai lamentati, stiamo lì per fare qualcosa di inimmaginbile e storico a Napoli. Vincere a Napoli è diverso da quelle piazze dove sono abituati a scudetti e coppe".

"Abbiamo l'osso in bocca"

Conte analizza la stagione: "Il problema è che con noi tutto passa in secondo piano, tutto sembra normale. Oggi mancava Lobotka, stiamo perdendo tutti i pezzi e nonostante questo rimaniamo lì a combattere in testa alla classifica. In panchina non è che avessimo chissà quanti giocatori. Merito di questi ragazzi che ci mettono anima e cuore oltre le gambe. Mi auguro di festeggiare questo Scudetto perché sarebbe qualcosa di bello". Il tecnico del Napoli aggiunge: "Nella seconda parte della stagione noi siamo andati sottraendo. Ho cambiato modulo e situazioni, come dicevo sicuramente quell'anno che sono stato fermo mi ha permesso di provare tante soluzioni. Poi la possibilità di lavorare per 7 giorni. Non avrei potuto se avessimo giocato ogni tre giorni. Questa era una rosa ristretta e sta arrivando all’osso alla fine. Ringrazio i ragazzi per quello che stanno facendo. Adesso abbiamo l’osso in bocca e non lo dobbiamo mollare".