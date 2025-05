Napoli a un passo dallo Scudetto: in migliaia all’aeroporto per Conte e la squadra

Novanta minuti al cardiopalma quelli vissuti nella serata di ieri, e l'accoglienza non poteva che essere trionfale. Il Napoli non è andato oltre lo 0-0 a Parma in un finale caldissimo e concitato, ma il contemporaneo 2-2 tra Inter e Lazio ha permesso alla squadra di Antonio Conte di mantenere comunque la vetta della classifica ad una sola partita dalla fine. Di ritorno dalla trasferta al Tardini, gli azzurri sono stati sommersi dall'ondata d'affetto di tifosi.