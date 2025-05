Delirio Napoli, non bastano 10 Maradona! La febbre Scudetto è da record

Effetto Maradona

Il coach salentino, intanto, continua a predicare calma e invita la città a moderare l’entusiasmo, ma a Napoli la febbre scudetto è esplosa in modo inarrestabile: file interminabili davanti alle ricevitorie autorizzate, dove si sono recate oltre 80 mila persone, mentre online si sono registrati picchi vertiginosi di 420 mila utenti in attesa. Il totale fa più di 500mila, un numero mai raggiunto neanche con Spalletti. Visto che il Maradona può contenere 55mila spettatori, diventa facile fare il conto e capire che non ne basterebbero 10 per soddisfare tutte le richieste. Don Antonio è così, vive per battere i record e lo fa anche fuori dal campo: quest’anno la media spettatori (50.905) del Maradona è la più alta degli ultimi 30 anni, dalla stagione 1995/96. La squadra ha catalizzato un pubblico di 916.295 spettatori, ben 36.383 in più rispetto agli 879.912 del Napoli che conquistò lo scudetto due anni fa. Mai nell’era De Laurentiis si era registrata un’affluenza così elevata. L’intera città è in fermento e, dopo una riunione in Prefettura, il Comune di Napoli ha deciso di installare tre maxischermi, per permettere ai tifosi impossibilitati ad entrare allo stadio di vivere laI partita in compagnia: uno in Piazza del Plebiscito, un altro in Piazza Mercato e un terzo in Piazza Esposito a Scampia.