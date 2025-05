Conte e Ventrone dalla Juve al Napoli: storia, retroscena e lo Scudetto per chiudere il cerchio

Conte, la vittoria per Ventrone

Anche per questo Conte avverte la responsabilità di vincere ai piedi del Vesuvio. Per Gian Piero, il membro dello staff che gli manca più di tutti. L’uomo a cui poteva chiedere qualsiasi consiglio, la persona che lo avrebbe capito sempre e comunque. In ogni istante avrebbe trovato la parola giusta per il suo prediletto, che si fidava ciecamente di lui. Pur di andare a Bari con lui, Ventrone firmò in bianco: gli interessava solo seguirlo e lo avrebbe fatto pure in capo al mondo. A suo figlio Ivan il "Marine" ripeteva spesso una cosa: «Se non diventa uno dei più grandi allenatori del mondo allora non capisco niente di calcio». Detto da uno che ha lavorato gomito a gomito con Lippi e Capello (in Cina), d'altronde, sembra una premonizione.